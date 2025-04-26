"Аль-Масира": авиация армии США нанесла удары по порту Рас Исса на западе Йемена
время публикации: 26 апреля 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 06:25
Рано утром 26 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в морском порту Рас Исса (округ Ас-Салиф), на западе Йемена.
Сообщается, что были нанесены не менее двух ударов по целям.
Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.