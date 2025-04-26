Тревога "Цева адом" в центре и на юге Израиля. Обстрел из Йемена

В 2:42-2:46 26 апреля сирены тревоги "Цева адом" прозвучали в центре и на юге Израиля. ЦАХАЛ сообщил об очередном ракетном обстреле из Йемена.

Сирены были слышны в Иерусалиме, Модиине, Бейт-Шемеше, Лоде, Рамле, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Беэр-Шеве и многих других населенных пунктах в Израиле.

В 2:53 ЦАХАЛ объявил, что ракета, летевшая из Йемена, была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о пострадавших не поступало. Сведений о причинении ущерба нет.

Информация уточняется.

Отметим, что система предуведомления на этот раз вновь дала сбой. "Предварительное" сообщение поступило в 2:43, когда тревогу уже слышали во многих районах центра Израиля.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.