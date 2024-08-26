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Ближний Восток

В Ливане была предпринята попытка ликвидации одного из лидеров ХАМАСа

время публикации: 26 августа 2024 г., 13:19 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 13:49
В Ливане была предпринята попытка ликвидации одного из лидеров ХАМАСа
Кадр из видео/соцсети

В понедельник, 26 августа, около полудня в Сайде (на юге Ливана) БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль. Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", утверждает, что покушение было неудачным.

Судя по данным сайта "Ан-Нахар", целью атаки был один из лидеров боевиков ХАМАСа в Ливане Нидаль Халиль. Согласно ливанским источникам, он легко ранен или вообще не пострадал.

Сайт "Аль-Ахбар", связанный с "Хизбаллой", утверждает, что в момент атаки автомобиль был пуст.

Ближний Восток
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