В Ливане была предпринята попытка ликвидации одного из лидеров ХАМАСа

В понедельник, 26 августа, около полудня в Сайде (на юге Ливана) БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль. Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", утверждает, что покушение было неудачным.

Судя по данным сайта "Ан-Нахар", целью атаки был один из лидеров боевиков ХАМАСа в Ливане Нидаль Халиль. Согласно ливанским источникам, он легко ранен или вообще не пострадал.

Сайт "Аль-Ахбар", связанный с "Хизбаллой", утверждает, что в момент атаки автомобиль был пуст.