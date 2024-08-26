Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии обсудили "израильские преступления"

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Принц поздравил своего собеседника со вступлением в эту должность.

Как сообщает агентство "Синьхуа", обсуждались вопросы, представляющие обоюдный интерес, также "израильские преступления в секторе Газы". Стороны согласились в необходимости положить им конец и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор.

Тем временем министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман провел в Дохе переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. И в этом случае обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.