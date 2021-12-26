Иерусалим:
5 - 12°
Тель-Авив:
9 - 18°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 декабря 2021 г., 11:18

В Газе начались совместные учения джихадистских группировок

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Газе начались совместные учения джихадистских группировок

В секторе Газы стартовали совместные учения террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Ими руководит совместный командный пункт, созданный джихадистами.

Учения продлятся несколько дней, в течение которых в секторе будут слышны звуки разрывов, в том числе – и в районе заграждения на границе с Израилем. Они завершатся масштабными совместными маневрами.

При этом египетские спецслужбы продолжают добиваться установления долгосрочного перемирия между Израилем и контролирующим сектор Газы ХАМАСом.


Отметим, что несколько дней назад в Иране завершились учения Корпуса стражей Исламской революции, в ходе которых отрабатывалось противодействие Израилю. Они завершились запуском баллистических ракет радиусом действия до 2000 километров.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:40 ВВС Саудовской Аравии атаковали склады иранского оружия в столице Йемена
11:58 Ливан объявил тендер на разработку газа в израильских водах
11:18 В Газе начались совместные учения джихадистских группировок
09:45 Эрдоган: разногласия по палестинскому вопросу не должны мешать отношениям с Израилем
06:29 Вице-президент Ирана заявил, что Тегеран не намерен превышать уровень обогащения урана в 60%
06:06 Саудовская Аравия и йеменские хуситы заявляют об обстрелах и жертвах
15:42 Патриарх Иерусалима прибыл в Бейт-Лехем в сопровождении израильской конной полиции
14:53 Командующий КСИР: военные учения были "предупреждением Израилю"
11:37 IRNA: в Вене приняты 80% требований Ирана по "ядерному соглашению"
07:20 Саудовская коалиция нанесла удары по целям в столице Йемена
Загрузка...