В Газе начались совместные учения джихадистских группировок

В секторе Газы стартовали совместные учения террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Ими руководит совместный командный пункт, созданный джихадистами.

Учения продлятся несколько дней, в течение которых в секторе будут слышны звуки разрывов, в том числе – и в районе заграждения на границе с Израилем. Они завершатся масштабными совместными маневрами.

При этом египетские спецслужбы продолжают добиваться установления долгосрочного перемирия между Израилем и контролирующим сектор Газы ХАМАСом.

Отметим, что несколько дней назад в Иране завершились учения Корпуса стражей Исламской революции, в ходе которых отрабатывалось противодействие Израилю. Они завершились запуском баллистических ракет радиусом действия до 2000 километров.