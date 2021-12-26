Эрдоган: разногласия по палестинскому вопросу не должны мешать отношениям с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с группой раввинов и лидеров еврейских общин мусульманских стран. Политик, известный враждебным отношением к Израилю, выступил с неожиданными заявлениями.

Эрдоган, которого цитирует панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", сообщил, что турецко-израильские связи жизненно важны для стабильности всего ближневосточного региона. Он сказал, что Анкара готова способствовать справедливому урегулированию палестино-израильского конфликта, основанному на взаимном уважении.

Признав, что у Израиля и Турции есть разногласия по палестинскому вопросу, Эрдоган заявил, что они не должны препятствовать развитию экономических, торговых и туристических отношений между двумя странами.

Это не первое заявление в поддержку расширения отношений с Израилем, высказанное Эрдоганом в последнее время, но самое решительное из них. Он впервые заявил, что палестинский вопрос, при всей его важности, не имеет для него принципиального значения.