Ливан объявил тендер на разработку газа в израильских водах

Правительство Ливана объявило международный тендер на разработку месторождений газа в районе, который Израиль считает зоной своих экономических интересов. Переговоры о демаркации морской границе, которые два государства вели под эгидой ООН, не увенчались успехом.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан направил официальный протест генеральному секретарю этой международной организации Антониу Гутерришу, вновь обвинив Ливан в односторонних действиях.