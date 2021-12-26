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NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 декабря 2021 г., 11:58

Ливан объявил тендер на разработку газа в израильских водах

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Ливан объявил тендер на разработку газа в израильских водах

Правительство Ливана объявило международный тендер на разработку месторождений газа в районе, который Израиль считает зоной своих экономических интересов. Переговоры о демаркации морской границе, которые два государства вели под эгидой ООН, не увенчались успехом.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан направил официальный протест генеральному секретарю этой международной организации Антониу Гутерришу, вновь обвинив Ливан в односторонних действиях.

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