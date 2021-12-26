Ливан объявил тендер на разработку газа в израильских водах
Правительство Ливана объявило международный тендер на разработку месторождений газа в районе, который Израиль считает зоной своих экономических интересов. Переговоры о демаркации морской границе, которые два государства вели под эгидой ООН, не увенчались успехом.
Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан направил официальный протест генеральному секретарю этой международной организации Антониу Гутерришу, вновь обвинив Ливан в односторонних действиях.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 ноября 2021
СМИ: Ливан и Израиль согласовали демаркацию границы
СМИ: Ливан и Израиль согласовали демаркацию границы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 октября 2021
Насралла заявил, что "Хизбалла" не позволит Израилю "добывать ливанский газ или нефть"
Насралла заявил, что "Хизбалла" не позволит Израилю "добывать ливанский газ или нефть"