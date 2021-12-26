ВВС Саудовской Аравии атаковали склады иранского оружия в столице Йемена

Возглавляемая Саудовской Аравией международная коалиция сообщила о нанесении удара по военной базе хуситов, расположенной в столице Йемена Сане. Были уничтожены склады с вооружениями, поставляемыми Ираном.

"Операция в Сане стала незамедлительным ответом на переброску оружия с военной базы "аль-Таширфат"", - сообщила пресс-служба коалиции.

К северу от Саны авиацией коалиции был атакован автомобильный конвой хуситов. Погибли три человека, шестеро получили ранения.

24 декабря выпущенная хуситами ракета взорвалась в городе Джазан на юго-западе Саудовской Аравии. Погибли два человека, один из которых гражданин королевства, а второй – Йемена. Еще одна ракета взорвалась в Наджране.