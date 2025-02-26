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Ближний Восток

Сергей Лавров прибыл в Катар

Россия
Катар
время публикации: 26 февраля 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 11:45
Сергей Лавров прибыл в Катар
AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, совершающий турне по Ближнему Востоку, прибыл с визитом в Катар. Он провел переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом аль-Тани. На встрече была объявлена дата предстоящего визита эмира в Россию: 17 апреля.

Ранее он посетил Турцию и Иран. В Тегеране российский чиновник провел переговоры с президентом Масудом Пезешкианом и с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике", – сообщило министерство иностранных дел России.

Ближний Восток
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