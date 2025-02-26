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Ближний Восток

"Аль-Араби аль-Джадид": Египет обвиняет Израиль в газовом шантаже

Нефть и газ
Египет
время публикации: 26 февраля 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 11:04
"Аль-Араби аль-Джадид": Египет обвиняет Израиль в газовом шантаже
AP Photo/Hassan Ammar

Выходящее в Лондоне ассоциированное с Катаром издание "Аль-Араби аль-Джадид" утверждает со ссылкой на осведомленные источники в Каире, что Израиль потребовал повысить цену на поставляемый Египту газ.

По сведениям издания, в конце минувшей недели в Каире состоялась встреча энергетических делегаций двух стран для обсуждения сотрудничества в газовой отрасли.

В ходе встречи Египет попросил Израиль увеличить объемы поставки газа в летний сезон 2025 года, чтобы справиться с дефицитом энергоносителей. Издание утверждает, что Израиль согласился при условии, что плата за газ будет увеличена на 40%.

Источники, на которые ссылается "аль-Араби аль-Джадид", сообщают, что в Каире восприняли израильскую позицию как шантаж с целью оказать давление в вопросах, связанных с сектором Газы, и что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси отклонил израильское предложение.

Ближний Восток
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