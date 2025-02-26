Сирийский президент встретился с королем Иордании

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в Иорданию. Король Абдалла Второй приехал в аэропорт Аммана, чтобы встретить иностранного гостя, а также министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шибани.

Как сообщает пресс-служба королевского дворца, монарх приветствовал созыв конференции по сирийскому национальному диалогу, заявив, что это важный шаг к восстановлению Сирии и реализации чаяний сирийского народа.

Напомним, что 4 марта самопровозглашенный сирийский президент впервые примет участие в саммите Лиги арабских стран, которая пройдет в Каире. Главным вопросом станет противостояние планам президента США Дональда Трампа переселить жителей сектора Газы.