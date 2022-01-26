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NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 января 2022 г., 00:12

Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генштаба Ирана

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Иран, во вторник, 25 января, встретился с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери.

Сайт Vesti.az, ссылаясь на министерство обороны Азербайджана, написал, что в ходе торжественной церемонии, предшествующей официальной части, ее участники "почтили память шахидов". Вместе с тем, в официальном пресс-релизе министерства обороны, выпущенном на азербайджанском языке, соответствующая церемония не упоминается. В пресс-релизе лишь говорится, что перед началом встречи Закир Гасанов в выставочном зале министерства обороны Ирана ознакомился с продукцией иранского военпрома.

Стороны обсудили региональные проблемы и договорились о продолжении сотрудничества в военной, военно-технической и военно-медицинских сферах.


Азербайджанский сайт "отмечает", что Закир Гасанов прибыл в Тегеран по приглашению генерал-лейтенанта Багери.

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