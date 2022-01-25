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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 января 2022 г., 19:39

СМИ: хуситы намерены внести израильские объекты в банк целей

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СМИ: хуситы намерены внести израильские объекты в банк целей

Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщает, что йеменские хуситы намерены внести израильские стратегические объекты в базу потенциальных целей. Это стало ответом на подозрения, что Израиль помогает действующей в Йемене суннитской коалиции.

Издание утверждает, что Объединенные Арабские Эмираты задействовали против хуситов беспилотные летательные аппараты израильского производства. При этом проверяется подозрение, что операторами БПЛА выступали израильтяне.

Напомним, что после того, как хуситы, действующие при поддержке Ирана, атаковали расположенные в ОАЭ стратегические объекты, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил Эмиратам военную помощь. Он также заявил, что две страны плечом к плечу борются с террором.


Согласно публикациям СМИ, в Израиле опасаются, что хуситы задействуют БПЛА для нанесения удара по Эйлату – несмотря на то, что расстояние от Йемена до этого города в два раза больше, чем до ОАЭ.

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