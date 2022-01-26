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NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 января 2022 г., 06:56

США утвердили поставку Египту вооружений на $2,5 млрд

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США утвердили поставку Египту вооружений на $2,5 млрд

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Египту партии вооружений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов, несмотря на разногласия по поводу соблюдения прав человека.

В рамках сделки Египет получит 12 военно-транспортных самолетов С-130 Super Hercules и оборудование к ним на 2,2 миллиарда долларов, а также три радара ПВО наземного базирования SPS-48 стоимостью 355 миллионов долларов производства L3 Harris Surveillance Systems.

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