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NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 января 2022 г., 14:53

Ливан и Израиль возобновляют переговоры о морской границе

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Ливан и Израиль возобновляют переговоры о морской границе

Министерство энергетики Израиля сообщило, что на следующей неделе будут возобновлены переговоры о демаркации границы зоны экономических интересов Израиля и Ливана. Через несколько дней состоится встреча министра энергетики Карин Эльхарар с американским посредником Амосом Хохштейном.

26 января ливанский президент Мишель Аун заявил, что Ливан готов к возобновлению переговоров о южной морской границе. Непрямые переговоры с Израилем были начаты в 2020 году, однако несколько раундов, прошедших в пограничной Накуре при американском посредничестве и под эгидой ООН, закончились безрезультатно.

Спорный участок богат природным газом, однако его разработка невозможна, пока не будет решен вопрос о территориальной принадлежности. Добавим, что в ходе переговоров Ливан пытался предъявить претензии на значительно больший участок акватории Средиземного моря, чем считается спорным ООН.


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