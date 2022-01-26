Бои за тюрьму в Сирийском Курдистане: 550 боевиков ИГ сдались в плен

Командование действующих на северо-востоке Сирии курдских сил самообороны сообщило о взятии в плен еще 250 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Общее число плененных джихадистов достигло 550 человек.

Шесть дней назад боевики ИГ предприняли попытку штурма тюрьмы в окрестностях Хасаке, где содержались их товарищи, а также сотни несовершеннолетних, подозреваемых в симпатиях к джихадистам. Это стало самой большой операцией после падения созданного ИГ "Халифата".

Боевики понесли значительные потери, но смогли прорваться в контролируемую курдами тюрьму. Часть заключенных смогли бежать, но большинство исламистов оказались блокированы курдскими частями специального назначения – так же, как и сотни детей.

Элитные подразделения курдов, которых с воздуха поддерживала созданная США западная коалиция, пошли на штурм, очищая блок за блоком. Как сообщается, погибли по меньшей мере 114 исламистов и 45 курдов.