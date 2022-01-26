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NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 января 2022 г., 11:46

Турция обвиняет Иран в срыве контракта на поставки газа

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Турция обвиняет Иран в срыве контракта на поставки газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фетих Дюнмез обвинил Иран в нарушении контракта на поставку природного газа. Подача газа была прекращена несколько дней назад, а после восстановления поставок давление в трубопроводе снизилось на 40%.

"Иранская сторона сообщила об утечке. Наши специалисты отправились на место аварии. Мы предложили отложить ремонт на более поздний срок из-за погодных условий. Но иранцы заявили, что не могут пойти на такой риск", - цитирует министра газета Hurriyet.

Промышленники на встрече с Дюнмезом предложили не снижать производство из-за нехватки энергии, а прекратить его на несколько дней. Это позволит продолжить работу производителям продовольствия, которым электричество необходимо для холодильных установок.


Иран поставляет 16% необходимого Турции природного газа. В связи с падением лиры в стране подняты цены на газ. Коммерческим пользователям придется платить на 125% больше, а частным – на 40% больше, чем до повышения.

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