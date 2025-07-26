Хуситы заявили, что 25 июля выпустили по Израилю ракету и три БПЛА

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) об очередной "качественной военной операции" против Израиля.

Судя по этому заявлению, 25 июля хуситы выпустили в сторону Израиля баллистическую ракету "Фалястин-2" и три БПЛА. "Ансар Аллах" утверждает, что были атакованы четыре "важные" цели – в районе Беэр-Шевы (ракетный обстрел), а также в районах Умм ар-Рашраш (Эйлат), Ашкелон и Аль-Хадира (Хадера).

В 21:38 25 июля прозвучала тревога "Цева адом" в районе Мертвого моря, в Иудее и южном Негеве. ЦАХАЛ сообщал, что перехвачена одна ракета, выпущенная из Йемена. Никакого ущерба причинено не было, никто не пострадал.

Около 1 часа ночи 25 июля был перехвачен БПЛА, запущенный из Йемена. Тревога не была активирована, так как беспилотник не успел войти в воздушное пространство Израиля.

Ни о каких атаках в Беэр-Шеве, Эйлате, Ашкелоне или Хадере 25 июля в Израиле не сообщалось. Отметим, что система раннего предупреждения "Цева адом" всегда срабатывает в случае реальной угрозы. Таким образом, заявление "Ансар Аллах" о "качественной операции" – ложь.