От ранений, полученных во время войны с Израилем, умер генерал КСИР

Иранские СМИ сообщили о смерти генерала Джавада Наранджи, командира 3-й дивизии "Хамза" "Корпуса стражей исламской революции", дислоцированной в Урмии (провинция Западный Азербайджан).

Он скончался от последствий ранений, полученных во время 12-дневной войны с Израилем (13-24 июня 2025 года).

О смерти Наранджи сообщают телеграм-каналы Khabar Fouri и Oriental Express.

В ходе военной операции "Народ как Лев" ЦАХАЛ почти не понес потерь. Один военнослужащий, 18-летний Эйтан Закс, погиб вместе со своими близкими в результате попадания иранской ракеты в его дом в Беэр-Шеве.

При этом иранские военные и, прежде всего, "Корпус стражей исламской революции" понесли значительные потери в результате ударов израильских ВВС 13-24 июня. В иранских СМИ и телеграм-каналах начата публикация списков убитых – в их числе генералы, операторы ПВО и др.

Список убитых высших иранских командиров в период проведения военной операции "Народ как лев".

1. Генерал армии Гуламали Рашид – командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия"

2. Генерал армии Мохаммад Хосейн Бакири – начальник Генерального штаба Вооружённых сил

3. Генерал армии Хосейн Салами – главнокомандующий "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР)

4. Генерал-лейтенант Амир Али Хаджизаде – командующий аэрокосмическими силами КСИР

5. Генерал-лейтенант Мехди Раббани – заместитель по операциям Генерального штаба Вооружённых сил

6. Генерал-лейтенант Голамреза Мехраби – заместитель по разведке Генерального штаба Вооружённых сил

7. Генерал-лейтенант Амир Мозафари Ния – командующий центром "Синд" министерства обороны

8. Генерал-лейтенант Мохаммад Каземи – командующий разведкой КСИР

9. Генерал-лейтенант Мохсен Бакири – заместитель по разведке КСИР

10. Генерал-лейтенант Мохаммад Джафар Асади – заместитель по инспекциям штаба "Хатам аль-Анбия"

11. Генерал-лейтенант Мохаммад Реза Насир Багиян – представитель командования в разведке КСИР

12. Бригадный генерал Давуд Шейхиан – командующий подразделением ПВО аэрокосмических сил КСИР

13. Бригадный генерал Мохаммад Бакир Тахерпур – командующий подразделением беспилотников аэрокосмических сил КСИР

14. Бригадный генерал Масуд Шанеъи – руководитель канцелярии бывшего командующего КСИР

15. Бригадный генерал Хосро Хоссейни – заместитель разведки аэрокосмических сил КСИР

16. Бригадный генерал Мансур Сефарпур – командующий аэрокосмическими силами КСИР по Тегерану

17. Бригадный генерал Амир Пурджудаки – заместитель командующего подразделением беспилотников аэрокосмических сил КСИР

18. Бригадный генерал Масуд Тейиб – из командования аэрокосмических сил КСИР

19. Бригадный генерал Джавад Джарсара – из командования аэрокосмических сил КСИР

20. Бригадный генерал Хасан Мохаггек – заместитель разведки КСИР

21. Бригадный генерал Мохаммад Саид Изади – командующий палестинским отделом подразделения "Кудс" КСИР

22. Бригадный генерал Мохаммад Таги Юсефванд – командующий службой внутренней безопасности организации "Басидж"

23. Бригадный генерал Моджтаба Каррами – заместитель командующего КСИР в провинции Альборз

24. Бригадный генерал Акбар Энаити – заместитель по социальным вопросам КСИР в провинции Альборз

25. Бригадный генерал Алиреза Лотфи – заместитель разведслужбы полиции (Фараджи)

26. Бригадный генерал Бехнам Шахрияри – командующий подразделением по передаче вооружений подразделения "Кудс" КСИР

27. Бригадный генерал Мейсам Резванпур – заместитель по социальным вопросам Организации Басидж

28. Бригадный генерал Сейед Моджтаба Моинпур – из командования КСИР в провинции Альборз

29. Бригадный генерал Джавад Пурраджаби – из командования аэрокосмических сил КСИР

30. Генерал армии Али Рамазани – новый заместитель командующего Генеральным штабом Вооружённых Сил.

31. Генерал Джавад Наранджи, командир 3-й дивизии "Хамза" КСИР