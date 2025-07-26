Король Иордании Абдалла побеседовал с президентом США Трампом

Король Иордании Абдалла побеседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Эту информацию, опубликованную СМИ, подтвердили официальные иорданские источники.

Согласно опубликованной информации, обсуждались вопросы развития событий в регионе, в первую очередь в Газе и в Сирии.

Иорданский монарх призвал президента США сделать все возможное для скорейшего завершения войны в секторе.