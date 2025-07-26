В Иране сообщают о нападении боевиков на здание суда в городе Захедан, расположенном на юго-востоке страны, в результате чего погибли пять человек. Не менее 13 раненых были доставлены в больницы, однако окончательное число пострадавших пока неизвестно.

По имеющимся данным, ответственность за инцидент взяла на себя суннитская группировка "Джейш аль-Адль". Иран считает "Джейш аль-Адль" израильскими прокси и любую их деятельность приписывает "Мосаду".