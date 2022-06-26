WSJ: Авив Кохави и представители Саудовской Аравии и других арабских стран обсудили в Египте иранскую угрозу

В марте этого года в Шарм аш-Шейхе на юге Синайского полуострова состоялась конференция, на которой обсуждались способы борьбы с иранской угрозой.

В конференции, как сообщает The Wall Street Journal, приняли участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, а также представители военных структур Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ и США.

Конференция была организована по инициативе США.

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В ходе конференции обсуждалось военное сотрудничество между странами региона.

Напомним, 15-16 июля в саудовской Джедде состоится региональный саммит, в котором примут участие монархи арабских государств Персидского залива, Иордании, президент Египта, премьер-министр Ирака, а также американский президент Джо Байден.

На саммите будут обсуждаться энергетический и продовольственный кризисы, военные действия в Украине и в Йемене, иранская угроза, компьютерная безопасность. Согласно публикациям СМИ, Байден также намерен содействовать сближению Израиля и Саудовской Аравии – невзирая на палестинскую проблему.

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