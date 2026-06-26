Сотни жителей сектора Газы приняли участие в акциях протеста против ХАМАСа.

Протестующие несли плакаты с надписями: "Если будет на то воля Аллаха, ХАМАС уйдет", "Мы не пешки" и "Мы хотим жить". Пока неясно, где именно в Газе проходили эти акции.

Это событие знаменует собой первый за год организованный протест против ХАМАСа в секторе Газы.

Ранее на этой неделе несколько жителей Газы сообщили изданию The Times of Israel, что ХАМАС запретил местным журналистам освещать эти протесты.

Сегодняшние демонстрации планировались за несколько недель, при этом активисты, выступающие против ХАМАСа, обещали масштабную явку. Однако по мере приближения 26 тюня боевики ХАМАСа все чаще выступали с угрозами в адрес жителей Газы, раздумывающих об участии в протестах.