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Ближний Восток

Источники: Израиль и Ливан вскоре объявят о рамочном соглашении

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 26 июня 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 21:02
AP Photo/Bilal Hussein

По словам высокопоставленных израильских чиновников, ожидается, что Израиль и Ливан вскоре объявят о рамочном соглашении, достигнутом по итогам четырех дней переговоров в госдепартаменте в Вашингтоне.

Четких сроков реализации соглашения нет; оно определяет две зоны, из которых ЦАХАЛ отступит, а ливанская армия войдет вместо него – одна к северу от реки Литани, а другая к югу от нее. Кроме того, рамочное соглашение будет включать взаимное признание суверенитета обеих стран.

Вместе с тем, ЦАХАЛ останется на "желтой линии" и не отступит от Бофора. Из контекста соглашения следует, что, несмотря на прогресс на переговорах, ситуация пока не позволяет гражданскому населению приграничных населенных пунктов, как с ливанской, так и с израильской стороны, безопасно вернуться в свои дома.

Ближний Восток
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