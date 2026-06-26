Источники: Израиль и Ливан вскоре объявят о рамочном соглашении

По словам высокопоставленных израильских чиновников, ожидается, что Израиль и Ливан вскоре объявят о рамочном соглашении, достигнутом по итогам четырех дней переговоров в госдепартаменте в Вашингтоне.

Четких сроков реализации соглашения нет; оно определяет две зоны, из которых ЦАХАЛ отступит, а ливанская армия войдет вместо него – одна к северу от реки Литани, а другая к югу от нее. Кроме того, рамочное соглашение будет включать взаимное признание суверенитета обеих стран.

Вместе с тем, ЦАХАЛ останется на "желтой линии" и не отступит от Бофора. Из контекста соглашения следует, что, несмотря на прогресс на переговорах, ситуация пока не позволяет гражданскому населению приграничных населенных пунктов, как с ливанской, так и с израильской стороны, безопасно вернуться в свои дома.