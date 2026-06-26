Трамп: Израиль в последний момент отменил свое участие в ликвидации Касема Сулеймани

Президент США Дональд Трамп заявил на конференции в Вашингтоне, что Израиль в последний момент отменил свое участие в ликвидации командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Архитектор "оси сопротивления" был ликвидирован США в аэропорту Багдада 3 января 2020 года.

"Сулеймани был безумным гением. Он собирался уничтожить пять наших военных объектов. Я узнал об этом, и, по справедливости, Израиль должен был сделать это вместе с нами. И за ночь до того, как это должно было произойти, мы услышали от Израиля, что они не будут этого делать, что они не хотят этого делать. Мы знали все, но потеряли своего партнера. Я не слишком виню их, потому что это тяжелое дело", – сказал Трамп.