Пятилетие смерти Сулеймани: генерал КСИР призвал отомстить Трампу за "убийство святого"

В Иране начались мероприятия памяти командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Архитектор "оси сопротивления" был ликвидирован США в аэропорту Багдада 3 января 2020 года.

Высокопоставленный представитель КСИР бригадный генерал Ирадж Масджеди призвал отдать под суд Дональда Трампа, отдавшего приказ и ликвидации: "Американский президент убил нашего святого. Он был символом, ведущей силой в борьбе с террором. Он должен быть отомщен".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретился с ветеранами и с семьями погибших. "Постоянной стратегией шахида Сулеймани была поддержка фронта сопротивления", – заявил он.

"Некоторые неспособные проанализировать ситуацию, не разбирающиеся в ней, возможно, находящиеся под влиянием последних событий, говорят, что кровь шахидов была пролита зря. Это грубейшая ошибка. Если бы не шахиды, наше дело погибло бы", – заявил он.