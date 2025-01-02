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Ближний Восток

Пятилетие смерти Сулеймани: генерал КСИР призвал отомстить Трампу за "убийство святого"

Иран
время публикации: 02 января 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 12:52
Пятилетие смерти Сулеймани: генерал КСИР призвал отомстить Трампу за "убийство святого"
AP Photo/Nabil al-Jurani

В Иране начались мероприятия памяти командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Архитектор "оси сопротивления" был ликвидирован США в аэропорту Багдада 3 января 2020 года.

Высокопоставленный представитель КСИР бригадный генерал Ирадж Масджеди призвал отдать под суд Дональда Трампа, отдавшего приказ и ликвидации: "Американский президент убил нашего святого. Он был символом, ведущей силой в борьбе с террором. Он должен быть отомщен".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретился с ветеранами и с семьями погибших. "Постоянной стратегией шахида Сулеймани была поддержка фронта сопротивления", – заявил он.

"Некоторые неспособные проанализировать ситуацию, не разбирающиеся в ней, возможно, находящиеся под влиянием последних событий, говорят, что кровь шахидов была пролита зря. Это грубейшая ошибка. Если бы не шахиды, наше дело погибло бы", – заявил он.

Ближний Восток
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