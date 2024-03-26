Докладчик Совета ООН по правам человека обвинила Израиль в геноциде

Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе представила доклад, в котором Израиль обвиняется в геноциде палестинского народа.

"Масштаб военной операции в секторе Газы и принуждение к жизни в невыносимых условиях свидетельствуют о намерении физического уничтожения палестинцев как группы", – утверждает итальянская правозащитница.

По ее утверждению, в действиях Израиля присутствуют три из пяти признаков геноцида: убийство членов группы, причинение физического и психологического ущерба членам группы, а также создание неприемлемых для жизни условий путем уничтожения инфраструктуры.

Альбанезе принимает оценку ХАМАСа, согласно которой в результате действий ЦАХАЛа погибли более 30000 человек, 70% из которых – женщины и дети. Она сообщает о 70000 раненых и утверждает, что Израиль подвергает пыткам захваченных взрослых и детей.

Официальный Израиль отверг утверждения специального докладчика. Они охарактеризованы как чудовищное извращение реальности.