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Ближний Восток

Докладчик Совета ООН по правам человека обвинила Израиль в геноциде

время публикации: 26 марта 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 14:29
Докладчик Совета ООН по правам человека обвинила Израиль в геноциде
Wikipedia.org. Фото: OHCHR (United Nations)

Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе представила доклад, в котором Израиль обвиняется в геноциде палестинского народа.

"Масштаб военной операции в секторе Газы и принуждение к жизни в невыносимых условиях свидетельствуют о намерении физического уничтожения палестинцев как группы", – утверждает итальянская правозащитница.

По ее утверждению, в действиях Израиля присутствуют три из пяти признаков геноцида: убийство членов группы, причинение физического и психологического ущерба членам группы, а также создание неприемлемых для жизни условий путем уничтожения инфраструктуры.

Альбанезе принимает оценку ХАМАСа, согласно которой в результате действий ЦАХАЛа погибли более 30000 человек, 70% из которых – женщины и дети. Она сообщает о 70000 раненых и утверждает, что Израиль подвергает пыткам захваченных взрослых и детей.

Официальный Израиль отверг утверждения специального докладчика. Они охарактеризованы как чудовищное извращение реальности.

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