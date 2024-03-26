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26 марта 2024
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Ближний Восток

"Неизвестная авиация" атаковала цели на востоке Сирии

время публикации: 26 марта 2024 г., 04:17 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 05:23
"Неизвестная авиация" атаковала цели на востоке Сирии
AP Photo/Maya Alleruzzo

В ночь на 26 марта были нанесены авиаудары по штабам проиранских (союзных) сил в Дир аз-Зуре и Аль-Маядине, на востоке Сирии, около границы с Ираком.

РИА Новости со ссылкой на местный источник пишет, что погибли несколько военнослужащих, пострадали не менее 15 мирных жителей, включая женщин и детей.

В сообщении сказано, что атаку осуществила "неизвестная авиация".

В прошлом удары по целям в данном районе, по данным сирийских и иностранных СМИ, наносили как американские, так и израильские ВВС.

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