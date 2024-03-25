Антиизраильская демонстрация в Аммане: толпа требует разорвать соглашения с Израилем

Второй вечер подряд в столице Иордании проходят антиизраильские демонстрации. Полиция и жандармерия не позволяют толпе приблизиться к посольству Израиля.

Сайт jo24.net сообщает о задержании двух демонстрантов, которые пытались прорваться через кордон сил безопасности. По данным издания, в демонстрации, организованной молодежной организацией, участвует более 10 тысяч человек.

Участники этой демонстрации требуют от правительства Иордании принять практические меры, чтобы "остановить израильскую агрессию против палестинского народа". Они требуют отменить все соглашения с Израилем, включая мирный договор (соглашение Вади-Арба), газовое соглашение, а также запретить сухопутную доставку грузов из стран Персидского залива через территорию Иордании, а также запретить экспорт овощей.

jo24.net также указывает, что участники демонстрации считают, что Амман должен прекратить военное сотрудничество с США, которые, по мнению организаторов демонстрации, "несут ответственность за агрессию в секторе Газы".

Кроме того, митингующие настаивают на открытии границ для иорданской молодежи, желающей присоединиться к палестинскому сопротивлению.