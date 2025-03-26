Отчет разведслужб США: Иран пока не создает атомную бомбу, ХАМАС остается угрозой для Израиля

Американское разведсообщество опубликовало ежегодный отчет об угрозах национальной безопасности на 2025 год, немалая часть которого посвящена Ближнему Востоку.

Согласно отчету, Иран на данном этапе не создает атомную бомбу, и верховный лидер Али Хаменеи не возобновил ядерную оружейную программу, которую он приостановил в 2003 году, однако в последний год наблюдается "эрозия многолетнего табу на обсуждение ядерного оружия", что придало смелости сторонникам разработки ядерного оружия в иранских кругах принятия решений.

"Тегеран продолжит свои усилия по противодействию Израилю и вытеснению Соединенных Штатов из региона путем помощи и вооружения террористических и боевых группировок, известных как "ось сопротивления". Хотя падение режима Асада, ключевого союзника Тегерана, является ударом по этой "оси", эти группировки по-прежнему представляют широкий спектр угроз", – говорится в отчете.

Вместе с тем, разведывательное сообщество оценивает перспективы Ирана по восстановлению позиций и созданию надежных механизмов сдерживания, особенно против Израиля, как слабые в ближайшей перспективе. В Вашингтоне также уверены, что верховный лидер Али Хаменеи продолжит избегать втягивания Ирана в прямой конфликт с США.

Аналитики американских разведслужб отмечают, что война в Газе, начавшаяся после устроенной ХАМАСом резни 7 октября 2023 года, нарушила беспрецедентный расцвет дипломатии и сотрудничества, созданные "соглашениями Авраама", и прогнозируют "годы нестабильности в регионе". В частности, отмечается, что ХАМАС, даже ослабленный, продолжает представлять угрозу безопасности Израиля, и подчеркивается рост популярности организации в Иудее и Самарии, особенно по сравнению с Палестинской администрацией.

Дальнейшие боевые действия между "Хизбаллой" и Израилем "угрожают хрупкой стабильности Ливана и любому политическому прогрессу, начатому избранием президента в январе после многолетних попыток". Авторы отчета подчеркивают риск резкого роста межконфессиональной напряженности в Ливане и отмечают, что "Хизбалла" сохраняет способность наносить удары по американским гражданам и объектам в регионе.

Авторы отчета указывают, что падение режима Башара Асада создало условия для длительной нестабильности в Сирии и может способствовать возрождению "Исламского государства" и других исламистских террористических групп. При этом отмечается скептицизм израильского руководства по поводу намерений нового сирийского руководства.