Армия США нанесла удары по объектам хуситов на севере Йемена

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, передает, что рано утром 26 марта армия США атаковала множество целей в провинции Саада, на севере Йемена.

По предварительным данным, было зафиксировано не менее 17 авиаударов.

Ранее представитель террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа объявил, что в ночь на 26 марта хуситами были атакованы несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем Harry Truman и нанесены удары по военным целям в центре Израиля. Центральное командование армии США (Centcom) также не сообщает о действиях хуситов против американского флота. В Израиле ничего об очередной атаке хуситов неизвестно, сирен ночью не было.