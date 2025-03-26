x
26 марта 2025
|
последняя новость: 05:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 05:17
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Армия США нанесла удары по объектам хуситов на севере Йемена

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 26 марта 2025 г., 05:17 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 05:42
Армия США нанесла удары по объектам хуситов на севере Йемена
Armada de EEUU via AP

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, передает, что рано утром 26 марта армия США атаковала множество целей в провинции Саада, на севере Йемена.

По предварительным данным, было зафиксировано не менее 17 авиаударов.

Ранее представитель террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа объявил, что в ночь на 26 марта хуситами были атакованы несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем Harry Truman и нанесены удары по военным целям в центре Израиля. Центральное командование армии США (Centcom) также не сообщает о действиях хуситов против американского флота. В Израиле ничего об очередной атаке хуситов неизвестно, сирен ночью не было.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 марта 2025

Хуситы утверждают, что ночью атаковали американские корабли и "оккупированный Яффо"