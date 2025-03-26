Хуситы утверждают, что ночью атаковали американские корабли и "оккупированный Яффо"

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа объявил, что в ночь на 26 марта хуситами были атакованы несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем Harry Truman и нанесены удары по военным целям в центре Израиля.

"Ракетные войска, силы беспилотных систем и морские силы провели за последние часы совместную военную операцию, в ходе которой они атаковали враждебные военные корабли в Красном море во главе с авианосцем Truman... Силы беспилотных систем атаковали беспилотниками военные цели израильского врага в районе оккупированного Яффо, цель операции была успешно достигнута", – заявил Сариа, подчеркнувший, что операция против военных кораблей длилась несколько часов.

В ночь на 26 марта 2025 года никаких сигналов тревоги в Израиле не было. О каких-либо попытках атак со стороны Йемена ЦАХАЛ не сообщал. Возможно, ракеты или БПЛА хуситов были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля, но в Израиле об этом неизвестно.

Центральное командование армии США (Centcom) также не сообщает о действиях хуситов против американского флота.

Хуситы чуть ли не ежедневно заявляют об "успешных" ударах по авианосцу Harry Truman и другим кораблям флота США, а также об "успешных" ударах по "оккупированному Яффо" (Тель-Авиву). В реальности хуситам со времени возобновления таких атак не удалось нанести никакого ущерба ни американцам, ни израильтянам. Но никогда ранее хуситы не объявляли об атаках против Израиля в то время, как в Израиле не было ни сирен, ни какой-либо информации о таких атаках.