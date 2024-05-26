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Ближний Восток

Хамдан: переговоры не возобновятся, пока Израиль не выполнит решение МСС

время публикации: 26 мая 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 09:26
Хамдан: переговоры не возобновятся, пока Израиль не выполнит решение МСС
AP Photo/Hassan Ammar

Член политбюро террористической группировки ХАМАС Усама Хамдан заявил, что возвращение за стол переговоров станет возможным только если Израиль прекратит агрессию, выведет войска из сектора Газы и займется практической реализацией вердикта Международного суда справедливости.

По его словам, посредники ничего не сообщили ХАМАСу о возобновлении переговоров. По его словам, заявления израильской стороны о возвращении к диалогу – не более чем попытки оправдать себя перед лицом МСС, а также не допустить, чтобы обвинения в содействии геноциду были вынесены против США.

"Для того, что решение суда вступило в силу, оно должно быть утверждено Советом безопасности ООН. США придется задействовать право вето и тем самым оказаться еще более замешанными в израильских преступлениях", – сказал он.

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