Хамдан: переговоры не возобновятся, пока Израиль не выполнит решение МСС

Член политбюро террористической группировки ХАМАС Усама Хамдан заявил, что возвращение за стол переговоров станет возможным только если Израиль прекратит агрессию, выведет войска из сектора Газы и займется практической реализацией вердикта Международного суда справедливости.

По его словам, посредники ничего не сообщили ХАМАСу о возобновлении переговоров. По его словам, заявления израильской стороны о возвращении к диалогу – не более чем попытки оправдать себя перед лицом МСС, а также не допустить, чтобы обвинения в содействии геноциду были вынесены против США.

"Для того, что решение суда вступило в силу, оно должно быть утверждено Советом безопасности ООН. США придется задействовать право вето и тем самым оказаться еще более замешанными в израильских преступлениях", – сказал он.