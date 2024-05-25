Глава "Мосада" Давид Барнеа встретился в Париже с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль Тани.

В ходе встречи было решено, что переговоры об освобождении заложников, находящихся в плену ХАМАСа, возобновятся на следующей неделе. Переговоры продолжатся на основе новых предложений Египта и Катара, разработанных при активном участии США.

В Израиле уже выразили пессимизм по поводу вероятности того, что соглашение будет достигнуто, подчеркнув, что ХАМАС не проявляет для этого достаточной гибкости.