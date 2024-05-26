Суд Ирана отказал в пересмотре дела еврею, приговоренному к казни

Верховный суд Ирана отказал в пересмотре дела Эрвину Натанелю Карами – иранскому еврею, который был приговорен к смертной казни после того, как убил в драке мусульманина. Карами, которому немногим более 20, утверждает, что действовал из самообороны.

Ранее сообщалось, что приведение приговора в исполнении намечена на 20 мая, однако казнь была отложена, чтобы рассмотреть еще одну апелляцию. Новая дата казни пока не сообщается.

Семья погибшего отвергла предложение представителей Карами выплатить компенсацию и простить убийцы. Эта процедура, предусмотренная законами шариата, позволяет сохранить преступнику жизнь.