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Ближний Восток

Иранские шоферы объявили всеобщую забастовку из-за роста цен

Иран
Забастовка
время публикации: 26 мая 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 11:44
Иранские шоферы объявили всеобщую забастовку из-за роста цен
AP Photo/Vahid Salemi

Шоферы 93 городов Ирана присоединились к всеобщей забастовке перевозчиков автомобильного транспорта. Они протестуют против роста цен на топливо, подорожания страховки, снижения расценок на перевозки и всеобщей коррупции.

Согласно поступающей из Ирана информации, на междугородних дорогах практически нет грузовых автомобилей. О поддержке коллег и справедливости их требований заявили и водители тегеранской автобусной компании, которые на данном этапе в забастовке не участвуют.

В нескольких городах против участников стачки была брошена полиция, применив средства для разгона демонстраций. В то же время председатель парламента Мухаммад Багер Галибаф призвал пойти навстречу требованиям бастующих.

Ближний Восток
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