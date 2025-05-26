Иранские шоферы объявили всеобщую забастовку из-за роста цен
время публикации: 26 мая 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 11:44
Шоферы 93 городов Ирана присоединились к всеобщей забастовке перевозчиков автомобильного транспорта. Они протестуют против роста цен на топливо, подорожания страховки, снижения расценок на перевозки и всеобщей коррупции.
Согласно поступающей из Ирана информации, на междугородних дорогах практически нет грузовых автомобилей. О поддержке коллег и справедливости их требований заявили и водители тегеранской автобусной компании, которые на данном этапе в забастовке не участвуют.
В нескольких городах против участников стачки была брошена полиция, применив средства для разгона демонстраций. В то же время председатель парламента Мухаммад Багер Галибаф призвал пойти навстречу требованиям бастующих.