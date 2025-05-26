Глава представительства Франции был вызван в иранский МИД из-за Каннского фестиваля

Временный поверенный в делах Франции в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен протест в связи с заявлениями главы внешнеполитического ведомства Франции Жана-Ноэля Барро о Каннском фестивале.

"Золотую пальмовую ветвь" получил иранский режиссер Джафар Панахи за фильм "Простая случайность". Лента снималась подпольно, потому что власти Ирана запретили режиссеру заниматься кино.

"Награждение Панахи – жест поддержки сопротивления гнету иранского режима", – сказал французский министр. В министерстве иностранных дел Ирана это заявление сочли "оскорбительным".