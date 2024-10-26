Tasnim: "израильская атака была осуществлена за пределами Ирана"

Иранское информационное агентство Tasnim утверждает (со ссылкой на собственный источник), что "израильская атака была осуществлена за пределами Ирана и причинила ограниченный ущерб".

По словам источника, "заявления Израиля о том, что были атакованы 20 объектов, нереалистичны и являются частью психологической войны". Источник утверждает, что ни один военный объект не был атакован и сообщение о 100 самолетах, участвовавших в атаке, является "ложным".