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Ближний Восток

Tasnim: "израильская атака была осуществлена за пределами Ирана"

время публикации: 26 октября 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 09:37
Tasnim: "израильская атака была осуществлена за пределами Ирана"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское информационное агентство Tasnim утверждает (со ссылкой на собственный источник), что "израильская атака была осуществлена за пределами Ирана и причинила ограниченный ущерб".

По словам источника, "заявления Израиля о том, что были атакованы 20 объектов, нереалистичны и являются частью психологической войны". Источник утверждает, что ни один военный объект не был атакован и сообщение о 100 самолетах, участвовавших в атаке, является "ложным".

Ближний Восток
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