Cуд Ирака выдал ордер на арест организаторов произраильского съезда

Судебный совет Ирака выдал ордер на арест организаторов съезда сторонников присоединения этой страны к "Авраамовым соглашениям" и нормализации отношений с Израилем. Решение было оглашено утром 26 сентября в первом следственном суде аль-Карха в Багдаде.

Согласно выданному ордеру, аресту подлежат Сахар ат-Тааи, Уасам Хардан и другие организаторы и участники съезда.

Как сообщалось ранее, съезд проходил в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. В этом мероприятии, инициированном организацией Center for Peace Communications, приняли около 300 локальных шиитских и суннитских лидеров из различных частей Ирака.

Охрану мероприятия обеспечивали курдские службы безопасности, а в организации приняли участие также власти Объединенных Арабских Эмиратов. Выступления участников транслировались в прямом эфире в нескольких социальных сетях.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид приветствовал проведение съезда, подчеркнув, что Израиль стремится к расширению "Авраамовых соглашений".