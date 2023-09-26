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    Ближний Восток

    Впервые в истории: израильский министр прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

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    Впервые в истории: израильский министр прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
    Пресс-служба министерства туризма

    Во вторник, 26 сентября, министр туризма Хаим Кац и сопровождающие его лица прибыли в Эр-Рияд для участия в конференции Туристической организации ООН (UNWTO). Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

    Несколько недель назад первая официальная израильская делегация присутствовала на публичном мероприятии в Саудовской Аравии, принимая участие в конференции UNESCO. Но впервые министр правительства Израиля посетил королевство как официальное лицо.

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    В ходе двухдневного визита Хаим Кац примет участие в ряде мероприятий, проведет встречи с коллегами, уделяя особое внимание встречам с министрами из стран Ближнего Востока.

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    Ожидается, что вскоре с визитом в Эр-Рияд направится министр связи Израиля Шломо Караи, сообщает журналист Амит Сегаль.

    Отметим, что оба министра, Хаим Кац и Шломо Караи, представляют правящую партию "Ликуд".

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    Делегация Израиля впервые в Эр-Рияде участвует в мероприятии UNESCO
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