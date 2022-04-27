SOHR: в результате израильского ракетного удара около Дамаска убиты четверо иранских боевиков

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в результате израильского ракетного удара около Дамаска, помимо пяти военнослужащих армии Сирии, погибли еще четверо боевиков иранской милиции.

Кроме того, не менее восьми человек получили ранения.

Ранее SANA сообщала, что израильские ВВС нанесли удары по целям около Дамаска. Были задействованы ПВО.

Сирийская сторона утверждала, что большинство израильских ракет были сбиты. При этом подтверждалось, что был причинен материальный ущерб.