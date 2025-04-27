Власти Ирана настаивают: взрыв в порту на юге страны не имеет отношения к оборонному сектору

Представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи прокомментировал публикации западных СМИ о том, что в порту в Бендер-Аббасе взорвались контейнеры с перхлоратом натрия – основным компонентом твердого топлива для ракет.

"По первоначальным данным, взрыв в порту "Шахид Раджаи" не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны", – написал Резаи в соцсети Х.

Заявление Резаи не является окончательным официальным ответом Тегерана. Тем не менее, показательно, что чиновник такого уровня отвергает версию о связи взрыва и иранской ракетной программы.

По данным иранских властей, жертвами взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе стали не менее 28 человек, свыше 1100 были доставлены в больницы.

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Ранее американское издание The New York Times со ссылкой источник, связанный с "Корпусом стражей исламской революции", сообщило, что в иранском морском порту Бендер-Аббас взорвались контейнеры с перхлоратом натрия – основным компонентом твердого топлива для ракет. Иранские официальные лица не заявляли о каких-либо признаках атаки, отмечается в публикации. Лейли Никуназар, Аарон Боксерман и Фарназ Фассихи отмечают, что речь идет о нанесении значительного ущерба порту, через который проходят 85% контейнерных перевозок Ирана и большая часть нефти.

Ранее иранское государственное агентство IRNA писало, что взорвался контейнер с химикатами, но не названия химикатов не указывались.

Охранная фирма Ambrey сообщила Associated Press, что есть признаки того, что взрыв произошел из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту. Издание Financial Times в январе 2025 года сообщало, что Китай отправил перхлорат натрия в Иран, у которого запасы ракетного топлива были истощены в 2024 году из-за поставок его "Хизбалле" и другим прокси-силам, которые вели войну против Израиля.