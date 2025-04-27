Взрыв компонента ракетного топлива на юге Ирана: не менее 18 погибших, свыше 1100 раненых

Глава департамента по управлению кризисными ситуациями в провинции Хормузган на юге Ирана опубликовал уточненные данные по последствиям взрыва в порту Бендер-Аббас: не менее 18 погибших, 1139 раненых были доставлены в больницы.

По словам этого чиновника, цитируемым иранскими СМИ, в настоящее время пожар "взят под контроль", но его тушение продолжается.

Представительница правительства Ирана Фатма Махаджрани заявила, что осталось потушить около 20% от первоначальной зоны возгорания после мощного взрыва в порту.

Губернатор провинции Хормузган объявил трехдневный траур.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой источник, связанный с "Корпусом стражей исламской революции", сообщило, что в иранском морском порту Бендер-Аббас взорвались контейнеры с перхлоратом натрия – основным компонентом твердого топлива для ракет. Иранские официальные лица не заявляли о каких-либо признаках атаки, отмечается в публикации. Лейли Никуназар, Аарон Боксерман и Фарназ Фассихи отмечают, что речь идет о нанесении значительного ущерба порту, через который проходят 85% контейнерных перевозок Ирана и большая часть нефти.

Ранее иранское государственное агентство IRNA писало, что взорвался контейнер с химикатами, но не названия химикатов не указывались.

Охранная фирма Ambrey сообщила Associated Press, что есть признаки того, что взрыв произошел из-за неправильного хранения перхлората натрия в порту. Издание Financial Times в январе 2025 года сообщало, что Китай отправил перхлорат натрия в Иран, у которого запасы ракетного топлива были истощены в 2024 году из-за поставок его "Хизбалле" и другим прокси-силам, которые вели войну против Израиля.