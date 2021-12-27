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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 декабря 2021 г., 10:11

В сектор Газы будет поставляться израильский газ

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В сектор Газы будет поставляться израильский газ

Глава катарского комитета по восстановлению сектора Газы Мухаммад аль-Эмади и руководитель Энергетического управления сектора Дафр Мельхим подписали соглашение, согласно которому единственная в секторе электростанция будет работать на израильском газе.

Договор предусматривает возведение газопровода для доставки топлива в Газу. Для этой цели Катар выделяет 60 миллионов долларов. За газ Израилю также будет платить Катар. Мощность электростанции предлагается увеличить, поскольку потребности в электричестве будут расти.

Реализация проекта может занять несколько лет. Она предусматривает, в том числе, переоборудование электростанции с дизельного на газовое топливо.


Израиль прилагает значительные усилия для улучшения экономической ситуации в секторе. Руководство еврейского государства рассчитывает, что местное население будет оказывать давление на ХАМАС, удерживая группировку от эскалации конфликта.

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