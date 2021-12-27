Саудовская Аравия заявила, что в Йемене действуют боевики "Хизбаллы"

Пресс-служба возглавляемой Саудовской Аравией суннитской коалиции предоставила свидетельства участия боевиков "Хизбаллы" в боевых действиях в Йемене – на стороне проиранских хуситов.

Глава пресс-службы бригадный генерал Турки аль-Малики продемонстрировал видеозапись, заявив, что на ней запечатлены эксперты из Корпуса стражей Исламской революции и "Хизбаллы" на территории международного аэропорта Саны.

По его словам, Иран поставляет хуситам новейшее оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты, а боевики "Хизбаллы" учат их, как с ним обращаться. Базой, с которой задействуются ударные БПЛА и баллистические ракеты, стал аэропорт йеменской столицы.

Напомним, что несколько дней назад ВВС суннитской коалиции нанесли по аэропорту массированный удар. Целью атаки стали склады переданных хуситам иранских вооружений.