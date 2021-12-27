"Подозрение в связях с террористами": МВД Турции начало расследование в отношении сотен сотрудников мэрии Стамбула

В понедельник, 27 декабря, министерство внутренних дел Турции объявило о начале расследования в отношении почти 560 сотрудников мэрии Стамбула, подозреваемых в связях с организациями, признанными террористическими.

Как сообщает агентство Anadolu, 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, еще 102 сотрудников заподозрили в связях с другими леворадикальными организациями.

МВД Турции заявляет, что поводом для масштабного расследования послужили некие "жалобы". При этом не указывается, кем были поданы эти жалобы, в какие инстанции и на каком основании.

В оппозиции говорят о том, что власти таким образом стремятся установить полный контроль над муниципалитетом Стамбула, где большинство составляют представители оппозиционных партий и движений.