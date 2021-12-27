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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 декабря 2021 г., 16:42

"Подозрение в связях с террористами": МВД Турции начало расследование в отношении сотен сотрудников мэрии Стамбула

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Подозрение в связях с террористами": МВД Турции начало расследование в отношении сотен сотрудников мэрии Стамбула

В понедельник, 27 декабря, министерство внутренних дел Турции объявило о начале расследования в отношении почти 560 сотрудников мэрии Стамбула, подозреваемых в связях с организациями, признанными террористическими.

Как сообщает агентство Anadolu, 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, еще 102 сотрудников заподозрили в связях с другими леворадикальными организациями.

МВД Турции заявляет, что поводом для масштабного расследования послужили некие "жалобы". При этом не указывается, кем были поданы эти жалобы, в какие инстанции и на каком основании.


В оппозиции говорят о том, что власти таким образом стремятся установить полный контроль над муниципалитетом Стамбула, где большинство составляют представители оппозиционных партий и движений.

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