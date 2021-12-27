В Вене возобновляются переговоры о ядерной программе Ирана

27 декабря в Вене начинается восьмой раунд переговоров о возвращении к заключенному в 2015 году соглашению о судьбе иранской ядерной программе – так называемому "объединенному плану действий".

Накануне возобновления диалога министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян заявил, что переговоры будут основаны на новом совместном проекте, учитывающем большую часть иранских требований, в том числе – согласие отменить санкции и гарантии, что они не будут введены вновь.

"Мы отложили в сторону документ, подготовленный в июле 2021 года, и разработали новый, который и начнем обсуждать", - цитирует министра государственное телевидение Ирана. Он также сообщил, что готов продолжать переговоры без перерыва вплоть до достижения соглашения.

Ранее глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран не намерен превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои санкции.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не готова продлевать переговоры более, чем на несколько недель. Он сообщил, что США не допустят превращения Ирана в ядерную державу и выразил уверенность, что шансы на соглашение еще есть.