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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 января 2022 г., 13:51

Иорданские военные сообщили о ликвидации 27 контрабандистов

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Иорданские военные сообщили о ликвидации 27 контрабандистов

Иорданская армия сообщила об уничтожении 27 контрабандистов, попытавшихся проникнуть в королевство с территории Сирии. Предотвращено несколько попыток контрабанды наркотиков в Иорданию.

Также сообщается об изъятии значительного количества наркотиков, спрятанного в грузовых автомобилях, пересекавших пограничный пункт между двумя странами. Часть контрабанды была спрятана во фруктах.

"Мы продолжаем придерживаться новых правил открытия огня и будем железным кулаком карать нарушителей границы и контрабандистов", - говорится в заявлении. Несколько дней назад в стычке с нарушителями погибли офицер и военнослужащий иорданской армии.


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