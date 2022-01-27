Иорданские военные сообщили о ликвидации 27 контрабандистов

Иорданская армия сообщила об уничтожении 27 контрабандистов, попытавшихся проникнуть в королевство с территории Сирии. Предотвращено несколько попыток контрабанды наркотиков в Иорданию.

Также сообщается об изъятии значительного количества наркотиков, спрятанного в грузовых автомобилях, пересекавших пограничный пункт между двумя странами. Часть контрабанды была спрятана во фруктах.

"Мы продолжаем придерживаться новых правил открытия огня и будем железным кулаком карать нарушителей границы и контрабандистов", - говорится в заявлении. Несколько дней назад в стычке с нарушителями погибли офицер и военнослужащий иорданской армии.