Подписано соглашение о поставках Ливану электричества из Иордании

Ливанские, иорданские и сирийские представители подписали соглашение о поставке в Ливан электричества из Иордании – транзитом через Сирию. Как ожидается, поставки начнутся через два месяца.

На сегодняшний день электричество подается ливанским потребителям в течение всего двух часов в сутки. Иордания будет поставлять Ливану 250 мегаватт электроэнергии, чего должно хватить еще на два часа.

Оплачивать поставки будет Всемирный банк, этот механизм еще не согласован. Тем не менее, министр энергетики Ливана Валид Файяд назвал подписание исторической вехой. "Ливанскому народу нужен каждый час электричества", - сказал он.