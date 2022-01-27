Президент Египта посетил ОАЭ

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси посетил с краткосрочным визитом Объединенные Арабские Эмираты и провел переговоры с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом, королем Бахрейна Хамадом бин Иссой, вице-президентом ОАЭ эмиром Мухаммадом бин Рашидом.

"Я был рад приветствовать дорогого гостя – президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Мы обсудили пути укрепления двусторонних связей. В ходе нашей братской беседы были затронуты вопросы региональной стабильности и роста благосостояния", - сообщил Мухаммад бин Заид.

Отметим, что конференция лидеров Египта, Эмиратов и Бахрейна стала ответом на интенсификацию ударов, наносимых йеменскими хуситами по стратегическим объектам в ОАЭ. Иран, поддерживающий хуситов – геополитический противник умеренных арабских государств.