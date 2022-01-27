Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
11 - 14°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 января 2022 г., 11:50

Президент Египта посетил ОАЭ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси посетил с краткосрочным визитом Объединенные Арабские Эмираты и провел переговоры с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом, королем Бахрейна Хамадом бин Иссой, вице-президентом ОАЭ эмиром Мухаммадом бин Рашидом.

"Я был рад приветствовать дорогого гостя – президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Мы обсудили пути укрепления двусторонних связей. В ходе нашей братской беседы были затронуты вопросы региональной стабильности и роста благосостояния", - сообщил Мухаммад бин Заид.

Отметим, что конференция лидеров Египта, Эмиратов и Бахрейна стала ответом на интенсификацию ударов, наносимых йеменскими хуситами по стратегическим объектам в ОАЭ. Иран, поддерживающий хуситов – геополитический противник умеренных арабских государств.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:56 Подписано соглашение о поставках Ливану электричества из Иордании
11:50 Президент Египта посетил ОАЭ
11:23 Курдские силы установили полный контроль над тюрьмой в Хасаке
14:53 Ливан и Израиль возобновляют переговоры о морской границе
12:52 Бои за тюрьму в Сирийском Курдистане: 550 боевиков ИГ сдались в плен
11:46 Турция обвиняет Иран в срыве контракта на поставки газа
06:56 США утвердили поставку Египту вооружений на $2,5 млрд
00:12 Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генштаба Ирана
19:39 СМИ: хуситы намерены внести израильские объекты в банк целей
18:42 Президент Израиля Ицхак Герцог посетит ОАЭ с официальным визитом
Загрузка...